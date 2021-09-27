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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASRock может пополнить ряды производителей видеокарт Intel
Но это не точно.
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Можно было не сомневаться, что Игорь слаб, а потому не сможет обойти стороной тему привлечения компанией Intel партнёров для производства собственных дискретных игровых видеокарт. В изначальном сообщении китайских СМИ, как поясняет немецкий источник, фигурировали три основных партнёра – Asustek, MSI и Gigabyte.

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Источник изображения: Intel, Igor’s LAB

Давно известно, что все три компании одновременно выпускают продукцию на основе чипов AMD и NVIDIA, поэтому партнёрство с Intel не будет существенно нарушать баланс их интересов. Редактор ресурса Igor’s LAB вспомнил о существовании и тех производителей видеокарт, которые условиями соглашений с разработчиками графических решений обречены на моногамию: EVGA, например, не выпускает видеокарты Radeon, а Sapphire или PowerColor не предлагают видеокарт GeForce.

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Тайваньские гиганты типа Asustek, MSI и Gigabyte подобными исключительными отношениями себя связывать не считают нужным, поскольку масштаб бизнеса позволяет им исходить из собственных интересов, а не зависеть от воли поставщика графических процессоров. И всё же, как считает немецкий источник, к трём этим производителям в статусе партнёра Intel может примкнуть и ASRock, которая относительно недавно начала предлагать видеокарты семейства AMD Radeon. Возможно, с NVIDIA она не сотрудничала, чтобы набрать опыт во взаимодействии с AMD, но теоретически ничто не мешает ей заняться выпуском видеокарт Intel.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #msi #gigabyte #asustek
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