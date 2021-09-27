Для энтузиастов, озабоченных размерами.

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Китайский сайт Asustek Computer через фирменный интернет-магазин предлагает желающим обзавестись интересной принадлежностью инженерные линейки, уже хорошо знакомые постоянным посетителям нашего сайта по аналогичным сувенирам NVIDIA и PowerColor.

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Источник изображения: Asustek Computer

Изделие ASUS ROG содержит свой набор полезной специалисту по разработке или ремонту электроники информации, а также фирменный логотип. По традиции, линейка помогает опознавать электронные компоненты, монтируемые на печатную плату, определять диаметр проводов и конвертировать те или иные физические величины.

Источник изображения: Asustek Computer

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Линейка в исполнении ASUS не только снабжается фирменным футляром, но и может предлагаться в чёрном или белом исполнении соответственно. Стоимость сувенира в Китае достигает $14, количество товара и время его присутствия на витрине интернет-магазина ASUS ограничены.