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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инженерные линейки ASUS ROG имеют два варианта окраски
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Китайский сайт Asustek Computer через фирменный интернет-магазин предлагает желающим обзавестись интересной принадлежностью инженерные линейки, уже хорошо знакомые постоянным посетителям нашего сайта по аналогичным сувенирам NVIDIA и PowerColor.

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Источник изображения: Asustek Computer

Изделие ASUS ROG содержит свой набор полезной специалисту по разработке или ремонту электроники информации, а также фирменный логотип. По традиции, линейка помогает опознавать электронные компоненты, монтируемые на печатную плату, определять диаметр проводов и конвертировать те или иные физические величины.

Источник изображения: Asustek Computer

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Линейка в исполнении ASUS не только снабжается фирменным футляром, но и может предлагаться в чёрном или белом исполнении соответственно. Стоимость сувенира в Китае достигает $14, количество товара и время его присутствия на витрине интернет-магазина ASUS ограничены.

#asus #asus rog #аксессуары
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wwr222
12:20
Шумнее-да.Но тут пусть каждый сам решает.На Али есть практически на все популярные карты вентиляторы,значит разницу можно сторговать.
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Oleg Gulega
12:18
С какой скоростью этот пепелац катится, чтобы влезть в заявленные 7,3 кВт/100км пробега. По-моему, здесь несоответствие мощностей электродвигателей и генератора+аккум. Даже при 100% КПД(чего не может ...
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regme
12:17
В том числе на стоимость моего труда, верно?
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None7
12:17
Особенность гибридизации. Это не обычная батарейка, а что-то вроде литий-титаната способного забирать всю мощь ДВС независимо от того какая часть этой мощи нужно Тесле прямо сейчас. Видимо они пришли ...
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
Yuri Myakotin
12:16
С теми, кто прогибается под всякие там государства да "законы" - не иметь дел.
Крупная криптовалютная биржа пообещала избавиться от учётных записей пользователей из Китая к концу декабря
[Zero]
12:16
Тем и хорош интернет, что можно, например, работать на западные компании/западных заказчиков и получать доллары или евро, а не корячиться 5/2 за жалкие 20 тысяч рублей. Или еще какой вид деятельности ...
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Сергей Кузнецов
12:16
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Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
wolfire
12:15
я смотрю ценны на предыдущие поколения уже потихоньку растут, чтобы при выходе 12 их сбавлять - по факты вернуть на прежний уровень...
Старшие модели Intel Alder Lake-S будут представлены 4 ноября
Александр Стрельцов
12:15
Конецу сентября)
88 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 к конецу сентября 2021 года
regme
12:14
Нет. Вернее - не совсем. Сложность растёт не настолько, насколько растут цены.
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
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