Китайский сайт Asustek Computer через фирменный интернет-магазин предлагает желающим обзавестись интересной принадлежностью инженерные линейки, уже хорошо знакомые постоянным посетителям нашего сайта по аналогичным сувенирам NVIDIA и PowerColor.
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Изделие ASUS ROG содержит свой набор полезной специалисту по разработке или ремонту электроники информации, а также фирменный логотип. По традиции, линейка помогает опознавать электронные компоненты, монтируемые на печатную плату, определять диаметр проводов и конвертировать те или иные физические величины.
Линейка в исполнении ASUS не только снабжается фирменным футляром, но и может предлагаться в чёрном или белом исполнении соответственно. Стоимость сувенира в Китае достигает $14, количество товара и время его присутствия на витрине интернет-магазина ASUS ограничены.