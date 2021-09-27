Вездесущий сайт VideoCardz решил изменить собственные представления о сроках анонса настольных процессоров Intel Alder Lake-S. Маркетинговые материалы MSI, на которые ссылается источник, упоминают 4 ноября в качестве даты, после которых будут доступны совместимые с LGA 1700 крепления для систем охлаждения.
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Эту дату, как отмечает источник, и следует считать днём анонса процессоров Intel Alder Lake-S. Важно помнить, что первый этап их дебюта подразумевает выход только трёх относительно дорогих моделей: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, а также их модификаций с литерой «F» в обозначении модели, которые лишены работоспособной интегрированной графики. Все эти процессоры обладают свободным множителем, облегчающим разгон.