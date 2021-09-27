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Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Как сообщает ресурс DigiTimes устами своего руководителя, усилия Intel по выходу на контрактный рынок представляют большую угрозу для Samsung, чем для TSMC. В своё время Samsung потеряла заказы Apple на выпуск мобильных процессоров для iPhone, поскольку американский заказчик счёл неуместным сотрудничество с одним из главных конкурентов в сегменте смартфонов. Заказы Apple переехали к TSMC, и теперь первая из компаний является одним из крупнейших клиентов второй. Как считает автор публикации на тайваньском сайте, Samsung следовало бы отделять свой контрактный бизнес в самостоятельную компанию ещё до того, как она потеряла Apple в качестве заказчика.

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Источник изображения: DigiTimes

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Выручку 2021 года в случае с Samsung примерно на 50% будут определять смартфоны, но на направлении полупроводниковых компонентов сегмент смартфонов обеспечит компанию четвертью прибыли, а 55% прибыли будут определять прочие полупроводниковые компоненты. Роль контрактного бизнеса будет не так велика, и появление нового конкурента в лице Intel не увеличит шансы Samsung на успех.