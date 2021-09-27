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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти обесточат заводы до конца сентября ради снижения выбросов
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Как сообщает ресурс Nikkei Asian Review, в это воскресенье муниципальные власти некоторых районов Китая начали принудительно отключать промышленные предприятия от системы электроснабжения для выполнения требований по ограничению углеродных выбросов. Конвейеры многих предприятий в итоге будут простаивать до начала следующего месяца, хотя некоторые из них обещают наверстать упущенное за счёт дополнительных смен, либо вообще воспользоваться резервными генераторами.

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Источник изображения: Depositphotos

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По сути, ответные меры производителей сводят усилия властей по снижению влияния предприятий в Китае на окружающую среду к нулю, но отказываться от плановых отключений те не собираются. Данными мерами будут затронуты и подрядчики Intel и NVIDIA, поэтому смартфонами и автомобильными компонентами всё не ограничится. Очевидно, перебои с поставками полупроводниковых компонентов в результате действий китайских властей могут только усугубиться, хотя производители и утверждают, что смогут сгладить колебания за счёт имеющихся складских запасов готовой продукции.

#полупроводники #дефицит #китайские производители
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MriS
08:03
PS5 пока не популярная консоль, в отличии от Сыча и нет смысла на неё игры портировать. Дорого и не покроются прибылью затраты. На пк и смартфоны лучше пусть портируют.
Обращайтесь к Nintendo: создатель Bayonetta 3 о возможности выпуска проекта на иных платформах
Павел Соколов
08:01
Ясно автор типичный нищеброд.
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Виталий Shokerxxx
08:00
обращался сказали запрет поставил Камия потому что он ленивая жопа и не хочет заниматься кривыми портами.
Обращайтесь к Nintendo: создатель Bayonetta 3 о возможности выпуска проекта на иных платформах
MriS
07:57
Клёвая игра, жалко её на смартфон нет.
Пугающий карточный хоррор Inscryption получил точную дату релиза
Виталий Shokerxxx
07:57
причем здесь слай. если обсуждение идет про флагман интуля. какой флагман если 16 гигов на нем. на 3060 12 гигов.
Схема именования видеокарт Intel Arc Alchemist — флагманом с 16 Гбайт и 512 EU может стать Arc a700
Александр Едемский
07:56
Что за глупость? Никто не хотел ванилу, кроме РМТшеров и голдселеров. Просто Близцы прикрыли халявные пиратские сервера, вот и вайнили все. Но не писать же, что хочется играть на халяву? Вот и писали-...
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Андрей Дружинин
07:48
На 4080 не поменяю, а вот на 4080Ti нужно подумать)))
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Александр Пятигор
07:44
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