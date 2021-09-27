Как сообщает ресурс Nikkei Asian Review, в это воскресенье муниципальные власти некоторых районов Китая начали принудительно отключать промышленные предприятия от системы электроснабжения для выполнения требований по ограничению углеродных выбросов. Конвейеры многих предприятий в итоге будут простаивать до начала следующего месяца, хотя некоторые из них обещают наверстать упущенное за счёт дополнительных смен, либо вообще воспользоваться резервными генераторами.
реклама
По сути, ответные меры производителей сводят усилия властей по снижению влияния предприятий в Китае на окружающую среду к нулю, но отказываться от плановых отключений те не собираются. Данными мерами будут затронуты и подрядчики Intel и NVIDIA, поэтому смартфонами и автомобильными компонентами всё не ограничится. Очевидно, перебои с поставками полупроводниковых компонентов в результате действий китайских властей могут только усугубиться, хотя производители и утверждают, что смогут сгладить колебания за счёт имеющихся складских запасов готовой продукции.