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Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Как сообщает ресурс Nikkei Asian Review, в это воскресенье муниципальные власти некоторых районов Китая начали принудительно отключать промышленные предприятия от системы электроснабжения для выполнения требований по ограничению углеродных выбросов. Конвейеры многих предприятий в итоге будут простаивать до начала следующего месяца, хотя некоторые из них обещают наверстать упущенное за счёт дополнительных смен, либо вообще воспользоваться резервными генераторами.

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Источник изображения: Depositphotos

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По сути, ответные меры производителей сводят усилия властей по снижению влияния предприятий в Китае на окружающую среду к нулю, но отказываться от плановых отключений те не собираются. Данными мерами будут затронуты и подрядчики Intel и NVIDIA, поэтому смартфонами и автомобильными компонентами всё не ограничится. Очевидно, перебои с поставками полупроводниковых компонентов в результате действий китайских властей могут только усугубиться, хотя производители и утверждают, что смогут сгладить колебания за счёт имеющихся складских запасов готовой продукции.