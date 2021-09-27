Одной из наиболее любопытных новинок этой осени может стать портативная колонка Tronsmart. Splash 1 выполнена в компактном корпусе и предлагает качественное звучание, ну а о плохой погоде стоит забыть, ведь колонку можно слушать под проливным дождём, сидя на влажной от стекающих капель скамейке.Одной из главных фишек колонки считается защита от воды по стандарту IPX7. Разработчики уверяют, что Splash 1 не знает что такое плохая погода, ведь специальная конструкция гарантирует полную безопасность компонентов как под проливным дождём, так и в самую настоящую метель. Неясно, что вы будете делать в такую плохую погоду на улице, но если вдруг на вас нападёт депрессия, и захочется порадовать себя приятной музыкой, то экстремальные условия не помеха. Поскольку колонка выполнена в компактном размере, то для её хранения не понадобиться большая сумка, ведь Splash 1 поместиться даже в кармане куртки или небольшой сумочке.Внутри расположился пассивный излучатель с двумя драйверами, способный удивить даже самых требовальных меломанов. Широкий диапазон звуков соседствует с резкими басами и правильно откалиброванным вокалом. Мощность Splash 1 составляет 15 Вт, а технология DSP обеспечит стереоэффект с минимальными искажениями даже если вы предпочитаете слушать музыку на максимальной громкости. Это значит, что вечеринку можно устроить в самом неожиданном месте, а всё что нужно сделать – это вытащить Splash 1 из кармана.Кстати, волноваться по поводу быстрого разряда не нужно, ведь колонка оснащена аккумулятором на 2200 мАч, что хватит на 24 часа непрерывного воспроизведения. За это время вечеринка не только успеет несколько раз закончиться, но и переместиться в другое место. Словом, быстрее владелец устройства устанет сам, чем колонка потеряет заряд. Кстати, если вечеринка затянется до поздна, можно включить подсветку, что позволит не потерять друг друга в полной темноте.Уже сегодня новинку производства Tronsmart можно купить на Aliexpress за 29.99 доллара. Считаете, что почти столько же стоят многие конкуренты? Что же, с 27 по 30 сентября можно сэкономить, ведь все желающие смогут забрать Splash 1 за 26.99 доллара, что даёт экономию в 3 доллара. Хотите ещё? Ну хорошо, как вам это: первые 100 счастливчиков, которые успеют добавить себе колонку в корзину 27 сентября, получат её всего за 19.99 доллара. Так намного лучше, не теряйте шанса, ведь многие наши читатели уже готовятся перехватить столь интересный товар по самой низкой цене.Что до других технических характеристик, то колонка доступна только в чёрном цвете, поддерживает передачу звука по беспроводному протоколу Bluetooth версии 5.0, а также совместима с HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Не отдаляйтесь от смартфона более чем на 18 метров, поскольку тогда Splash 1 просто потеряет сигнал, ну а зарядка ёмкого аккумулятора займёт 2 часа.