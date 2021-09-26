Раньше это можно было делать только за городом.

Под конец этой недели, как отмечает CNBC, компания Tesla начала приглашать новых участников в программу бета-тестирования комплекса FSD, позволяющего автоматизировать многие функции управления электромобилями этой марки. Чтобы принять участие в программе, нужно на протяжении предыдущих семи лет не демонстрировать признаков опасного вождения. При этом не учитывается, насколько быстро водитель реагирует на требования системы взяться за руль или как часто он его выпускает из рук.

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Источник изображения: Twitter, Greg Wester

Как отмечается, одним из главных нововведений бета-версии FSD 10.1 стала возможность автоматического вращения руля при движении по городским улицам. Ранее такой режим был доступен только на загородных трассах. Функция пока совершенствуется, поэтому в окончательных релизах FSD клиентам Tesla ещё не предлагается. Расширение количества бета-тестеров как раз и призвано ускорить её выход «в тираж». Компания напоминает, что водитель должен всегда держать руки на руле и внимательно следить за дорогой, даже если основные действия за него выполняет автоматика.