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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Один из младших видеочипов семейства RDNA 3 будет быстрее Radeon RX 6900 XT
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Ожидания если не кратного, то хотя бы очень заметного увеличения производительности графических процессоров в рамках семейства RDNA 3 греют душу не только сторонникам AMD, но и их оппонентам, поскольку конкуренция в этом сегменте всегда стимулирует развитие отрасли. Инсайдер с псевдонимом Greymon55 сообщает, что один из младших представителей архитектуры RDNA 3, известный под обозначением Navi 33, должен обеспечить уровень быстродействия не ниже Radeon RX 6900 XT.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

Если учесть, что в иерархии нового семейства над Navi 33 расположатся более быстрые Navi 32 и Navi 31, то подобные прогнозы определённо воодушевляют любителей игр. Ранее сообщалось, что Navi 32 и Navi 31 получат многокристальную компоновку, а Navi 33 сохранит монолитный кристалл. Анонс новинок, предположительно, намечен на вторую половину следующего года.

#amd #видеокарты #rdna 3 #navi 31 #слухи #navi 33 #navi 32
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