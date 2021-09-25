И для сторонних клиентов тоже.

На уходящей неделе корпорация Intel провела церемонию закладки фундамента двух новых предприятий в штате Аризона, которые получили обозначения Fab 52 и Fab 62. Как сообщается в пресс-релизе, их появление позволит создать не менее 3000 профильных рабочих мест на производстве, до 3000 рабочих мест на стройке, а также до 15 000 рабочих мест в смежных отраслях.

реклама

Источник изображения: Intel

Оба предприятия начнут выдавать продукцию к 2024 году, и к тому времени так называемый техпроцесс Intel 20A будет доступен не только самой корпорации Intel, но и её сторонним клиентам. Особое внимание будет уделяться мероприятиям по охране окружающей среды. В частности, уже имеющиеся предприятия Intel в Аризоне по состоянию на 2020 год вторично использовали 95% воды. После строительства двух новых предприятий их совокупное количество в штате увеличится до шести штук.