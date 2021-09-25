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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск сравнил дефицит чипов с ажиотажем вокруг туалетной бумаги
Купили больше, чем требовалось.
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Как отмечает Electrek, вчера глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) принял участие в виртуальном мероприятии совместно с председателем совета директоров Джоном Элканном (John Elkann), и тема поставок комплектующих была затронута миллиардером.

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Источник изображения: Reuters

Как выразился Илон Маск, паника на рынке подтолкнула многих автопроизводителей и их партнёров заказывать чипы в большем количестве, чем реально требовалось, а потому дефицит усугубился. Ситуация, по его словам, напоминала ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время первой волны пандемии. В следующем году, как убеждён Маск, в строй будет введено достаточное количество новых предприятий по производству полупроводниковых компонентов, и дефицит удастся победить. Подобные заявления, кстати, звучат довольно оптимистично на фоне прогнозов большинства конкурентов.

Из других интересных комментариев Маска следует отметить призыв к автопроизводителям использовать электроэнергию, генерируемую атомными электростанциями. Стремление многих стран уйти от использования АЭС удивляет Маска, ведь этот тип генерирующих мощностей безопасен, по его мнению.

#tesla #дефицит #илон маск #электромобиль
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