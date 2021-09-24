Кажется, и на аксессуары тоже.

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

В Сети сегодня появилась информация о том, что в России стоимость Xbox Series X|S подрастёт, Microsoft решила не затягивать с новостью о подорожании и подтвердила ранее опубликованные сведения о консолях.

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С 1 октября произойдёт корректировка рекомендованных розничных цен не только на сами консоли, но и на аксессуары Xbox в России. Причиной этому, как утверждают представители Microsoft, стали изменения курсов валют.

Xbox Series S и Series X подорожают в среднем на 4 тысячи рублей, в конкретных цифрах выглядит это следующим образом:

Xbox Series S — с 26 990 до 30 790 рублей;

Xbox Series X — с 45 590 до 49 990 рублей.

Напомним, ранее в Сети распространилась картинка с прописанными новыми ценами не только для консолей, но и для геймпадов и других аксессуаров Xbox.

В случае с приставками совпадение по новым установленным ценам случилось полное. Скорее всего, по другим продаваемым в России устройствам тоже правдивая.