Вечный производитель памяти?

Руководитель DigiTimes воспользовался случаем, чтобы поделиться своими взглядами на потенциал компании Samsung Electronics в сфере контрактного производства чипов. Во-первых, как поясняет эксперт, профильный бизнес Samsung в три с лишним раза меньше, чем у TSMC, хотя в целом Samsung в последние кварталы оспаривает право Intel считаться крупнейшим производителем полупроводниковой продукции в показателях выручки. Фокус в том, что Samsung очень много чипов выпускает для собственных нужд, включая микросхемы памяти.

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Источник изображения: DigiTimes

Во-вторых, если Samsung и удастся как-то продвинуться в статусе контрактного производителя, то обороты корейской компании на этом рынке достигнут не более половины выручки TSMC. Наконец, Samsung сильно рискует, если решится отделить контрактный бизнес. Финансовая независимость лишит новую компанию жизненно необходимых инвестиций, которые она исправно получает в составе единого конгломерата.

Добавляют неопределённости и намерения Intel расширить свой контрактный бизнес. Если Samsung слишком увлечётся соперничеством с TSMC, то может и не заметить, как часть клиентов у неё уведёт Intel. Последней, к слову, уже удалось завоевать расположение Qualcomm.