Intel откажется от Foveros при создании процессоров Granite Rapids.

Ведущий аналитик SemiAnalysis изучил доклад, посвящённый планам Intel и AMD по использованию передовых методов пространственной компоновки при создании центральных процессоров. По словам источника, компания Intel не собирается применять пространственную компоновку Foveros при производстве серверных процессоров семейства Granite Rapids с использованием так называемого техпроцесса «Intel 4», который ранее носил обозначение «7 нм».

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Источник изображения: AMD

Зато AMD готова начать оснащать свои наиболее дорогие продукты чиплетами с трёхмерной пространственной компоновкой в конце этого года. Идёт ли речь о потребительских процессорах Ryzen с памятью типа 3D V-Cache, которая демонстрировалась этим летом, из контекста понять сложно, но упоминавшиеся на Computex 2021 сроки внедрения этого новшества очевидным образом перекликаются с новым прогнозом. Возможно, формальный дебют обновлённых процессоров Ryzen с дополнительной кеш-памятью состоится в начале следующего года.