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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC верит, что строительство предприятий в США будет способствовать устранению дефицита чипов
Где-нибудь после 2024 года, конечно.
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Переговоры о возможности строительства передового предприятия в США тайваньская компания TSMC начала ещё в бытность Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США, и ключевым вопросом в принятии решения должны были стать государственные субсидии. Теперь правительство США регулярно проводит совещания с участием руководства TSMC, чтобы выработать совместно с участниками отрасли план по устранению дефицита полупроводниковых компонентов.

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Как отмечает Reuters, по итогам нового совещания на этой неделе представители TSMC сочли нужным сослаться на готовность к запуску нового предприятия по производству 5-нм продукции в штате Аризона в 2024 году.

Источник изображения: Reuters

Принимаемые компанией меры представители TSMC предпочли назвать «беспрецедентными». Действительно, большинство предприятий компании сосредоточено на территории Тайваня, и американский проект для неё будет по-своему уникальным. С другой стороны, не следует забывать, что дочернее предприятие TSMC на территории США функционирует с 1996 года, хотя на данный момент и не предлагает передовых техпроцессов своим клиентам. Ожидается, что производственные возможности нового предприятия в Аризоне будут достаточно скромными, и местные власти настаивают на возможности их увеличения хотя бы в шесть раз.

#полупроводники #tsmc #дефицит #сша
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