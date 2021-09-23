Специалисты IC Insights в своих прогнозах продолжают в своих прогнозах обыгрывать тему небывалого подъёма полупроводниковой отрасли, инициированного пандемией и ускорением цифровизации мировой экономики. Как считают эксперты, совокупная выручка всех контрактных производителей полупроводниковой продукции по итогам текущего года увеличится на 23% до $107 млрд. Последний раз такие темпы роста выручки наблюдались только в 2017 году, а по абсолютному значению выручки будет установлен исторический рекорд.

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Источник изображения: IC Insights

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Впрочем, прирост 2017 года был обусловлен не столько ростом реальных объёмов реализации продукции, сколько изменением методики подсчёта выручки компании Samsung, которая одновременно обслуживает и собственные нужды, и выпускает чипы для нужд сторонних клиентов. До 2025 года, как считают представители IC Insights, выручка контрактных производителей будет увеличиваться ежегодно на 11,6% в среднем, чтобы к концу периода прогнозирования достичь $151,2 млрд.

В статистике источника выделяется сегмент вертикально интегрированных производителей вроде тех же Samsung и Intel. Первая занимает его основную часть в показателях выручки, поскольку вторая пока профильную деятельность развить не успела. В целом сегмент по итогам года продемонстрирует рост выручки на 18% до $20,1 млрд. До 2025 года сегмент IDM будет расти ежегодно в среднем на 9%, чтобы к концу периода достичь показателя в $26,1 млрд.

«Чистокровные» контрактные производители типа TSMC и UMC в этом году выручат около $87,1 млрд, что на 24% больше результата предыдущего года. До 2025 года выручка в этом сегменте должна будет в среднем увеличиваться на 12,2% в год, чтобы к концу периода прогнозирования достичь $125,1 млрд.