Дефицит чипов сократит объёмы выпуска автомобилей на 7,7 млн штук
Прогнозы американской консалтинговой компании AlixPartners стали упоминаться в прессе с завидным постоянством после того, как стал понятен масштаб проблем с поставками полупроводниковых компонентов для нужд автопроизводителей. Теперь Bloomberg приводит скорректированный прогноз этого источника, который заметно ухудшился по сравнению с майским вариантом.
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Если в конце весны эксперты были убеждены, что дефицит чипов не позволит автопроизводителям выпустить около 3,9 млн машин по итогам всего года, а выручка от реализации транспортных средств сократится на $110 млрд, то теперь первый показатель увеличен до 7,7 млн машин, а второй – до $210 млрд. Более того, сейчас авторы прогноза утверждают, что запасы чипов истощены во всех смежных отраслях, и помощи автопрому придётся ждать очень долго. Кризис автомобильной отрасли будет более продолжительным, чем казалось в начале года.
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