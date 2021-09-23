На этой неделе Intel заложит фундамент двух новых предприятий в Аризоне
Активность нового генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) может заставить особо мнительных наблюдателей думать, что у него имеются какие-то политические амбиции. Завтра он должен принять участие в торжественной церемонии заложения фундамента двух новых предприятий в Аризоне, где уже функционирует запущенная в 2020 году на полную мощность Fab 42. Об этом поведал сайт DigiTimes.
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На предприятии Fab 42 выпускаются 10-нм процессоры Intel, и это может служить дополнительным поводом для гордости, ведь нынешний генеральный директор компании пропагандирует организацию передовых литографических производств на территории США. В строительство двух новых предприятий на площадке в Аризоне компания вложит $20 млрд, и как признался Гелсингер ранее, Intel всё равно бы сделала это, даже если бы не приходилось рассчитывать на государственную поддержку. Величина последней, впрочем, до сих пор окончательно не утверждена, так что Intel фактически всё равно рассчитывает исключительно на собственные силы. На новых предприятиях в Аризоне будут выпускаться и изделия для сторонних заказчиков.
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