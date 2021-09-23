Через пару лет у Seagate будут готовы жёсткие диски объёмом 30 Тбайт
Представители ресурса Tom’s Hardware удосужились изучить стенограмму выступления финансового директора Seagate Technology Джанлуки Романо (Gianluca Romano) на мероприятии Citi Global Technology Virtual Conference. Поскольку организаторы подобных мероприятий перестали придавать избыточную важность личного присутствия докладчика в одном помещении с ведущим, представители компаний получили возможность более активно принимать участие в заочных мероприятиях.
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Конкретный представитель руководства Seagate пояснил, что с декабря прошлого года компания поставляет в достаточных количествах жёсткие диски объёмом 20 Тбайт, использующие технологию магнитной записи с подогревом. Изделия объёмом 18 Тбайт к подобным ухищрениям не прибегали, но первое поколение технологии HAMR не сможет стать массовым в полном смысле. Как признался финансовый директор Seagate, сейчас компания уже работает над технологией магнитной записи с подогревом второго поколения, которая позволит создавать жёсткие диски объёмом 30 Тбайт. Хотя он не стал уточнять, когда они могут появиться, из прежних презентаций Seagate мы знаем, что случится это не ранее 2023 или 2024 года.
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