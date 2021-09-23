Представители ресурса Tom’s Hardware удосужились изучить стенограмму выступления финансового директора Seagate Technology Джанлуки Романо (Gianluca Romano) на мероприятии Citi Global Technology Virtual Conference. Поскольку организаторы подобных мероприятий перестали придавать избыточную важность личного присутствия докладчика в одном помещении с ведущим, представители компаний получили возможность более активно принимать участие в заочных мероприятиях.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Seagate

реклама

Конкретный представитель руководства Seagate пояснил, что с декабря прошлого года компания поставляет в достаточных количествах жёсткие диски объёмом 20 Тбайт, использующие технологию магнитной записи с подогревом. Изделия объёмом 18 Тбайт к подобным ухищрениям не прибегали, но первое поколение технологии HAMR не сможет стать массовым в полном смысле. Как признался финансовый директор Seagate, сейчас компания уже работает над технологией магнитной записи с подогревом второго поколения, которая позволит создавать жёсткие диски объёмом 30 Тбайт. Хотя он не стал уточнять, когда они могут появиться, из прежних презентаций Seagate мы знаем, что случится это не ранее 2023 или 2024 года.