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G.Skill тоже готовится продемонстрировать память поколения DDR5

Не Team Group единой жив рынок модулей памяти.
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Так уж сложилось, что о намерениях продемонстрировать возможности модулей памяти типа DDR5 больше всего в последние недели говорила компания Team Group, хотя на рынке достаточно других производителей, претендующих на внимание энтузиастов. Оверклокеры нередко пользуются продукцией G.Skill, и на официальной странице Twitter этой марки тоже появился короткий видеоролик, предвосхищающий выход модулей памяти типа DDR5.

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Источник изображения: Twitter, G.Skill

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В общем, если бы существовал минерал «тизерит», и правила русского языка позволяли бы его считать глаголом, то в заголовке он упоминался бы рядом с торговой маркой G.Skill и термином DDR5. В каком формате производитель намеревается рассказывать потребителям о модулях памяти данного поколения, пока предугадать сложно.

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оперативная память g.skill ddr5
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