Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AORUS тоже предложит платы на основе Intel Z690 с поддержкой DDR4

Как и конкурирующая компания Asustek Computer.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Недавно стало известно, что марка ASUS предложит материнские платы на основе набора логики Intel Z690, оснащённые слотами DIMM для модулей памяти типа DDR4. Судя по новым заявкам в базе данных ЕЭК, аналогично поступит и торговая марка AORUS, принадлежащая тайваньской компании Gigabyte Technology.

реклама

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: портал ЕЭК

реклама

Символы «DDR4» в обозначении регистрируемых в таможенной базе данных материнских плат красноречиво говорят о поддержке DDR4 конкретной модификацией. Известно, что процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 принесут в настольный сегмент поддержку DDR5, но пока мы видим, что производители материнских плат готовы предоставить пользователям возможность выбора.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

материнские платы gigabyte ddr4 оперативная память ddr5 aorus intel z690
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AORUS тоже предложит платы на основе Intel Z690 с поддержкой DDR4
+
Участники eBay более всего склонны завышать стоимость GeForce RTX 3090
2
Сочетание Intel Core i9-11900K и NVIDIA GeForce RTX 3090 покорило вершину 3DMark03
1
ELSA собирается предложить видеокарту NVIDIA серии GeForce RTX 30 в однослотовом исполнении
2
Во второй половине следующего года рынку может грозить дефицит памяти типа NAND
2
Китайская компания YMTC готова приступить к массовому производству 128-слойной памяти QLC 3D NAND
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 127
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
184
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
62
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
10
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
8
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
5
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
46
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
5
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
1

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:10
Вам не запрещают делать это IRL. Действуйте.
Специалисты довольны техническим исполнением Kena Bridge of Spirits на консолях PlayStation
Твоя мамка
15:08
Так мультяшный кал же, чему там лагать
Специалисты довольны техническим исполнением Kena Bridge of Spirits на консолях PlayStation
Зеновий Радеонович
15:08
http://i.piccy.info/i9/f8d28a843814c184876da9675935df16/1632312470/130400/1442198/1.jpg Сейчас просто вертолетные деньги банкет чуть сильнее раскрутили.
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
zalupsmus
15:06
Какие девушки? ЛОЛ! Кто те поверит? Ты на этом сайте днями сидишь и ночуешь. Болтвню сочиняешь, ибо свободного времени задoxера.
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
Jurten Krieg
15:04
Эфир тоже не прольётся настолько, вы посмотрите график за полгода, проанализируйте.
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
zalupsmus
15:04
Очередной хитрoжoпый зазывала. Скромнее надо быть в заголовках.
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
kalakawa
15:03
у аппле всё не для людей
ЕС подготовил закон об едином разъёме зарядки для всех гаджетов, но Apple категорически против
jsth
15:03
Автор видимо компьютером начал пользоваться только с 2011 года, поэтому у него такие выводы. А о экспериментах интела и нвидии он просто не знает и не может знать, т.к. не пользовался этими продуктами...
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
Alexander Rommel
15:03
Всё верно. Особенно доставляют похмельные визги замкадышей.
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
RangerXP
15:02
Смотрите, сейчас все нефанаты и критики синебенча махом переобуются в прыжке.
Появился предполагаемый результат Intel Core i9-12900K в Cinebench R23 и он выше 30000 баллов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем