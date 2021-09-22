AORUS тоже предложит платы на основе Intel Z690 с поддержкой DDR4
Недавно стало известно, что марка ASUS предложит материнские платы на основе набора логики Intel Z690, оснащённые слотами DIMM для модулей памяти типа DDR4. Судя по новым заявкам в базе данных ЕЭК, аналогично поступит и торговая марка AORUS, принадлежащая тайваньской компании Gigabyte Technology.
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Символы «DDR4» в обозначении регистрируемых в таможенной базе данных материнских плат красноречиво говорят о поддержке DDR4 конкретной модификацией. Известно, что процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 принесут в настольный сегмент поддержку DDR5, но пока мы видим, что производители материнских плат готовы предоставить пользователям возможность выбора.
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