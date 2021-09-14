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Линейка материнских плат ASUS Z690 была замечена в регистрационной карточке на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — компания готовит как минимум 16 моделей. Об этом сообщил Twitter-блогер @KOMACHI_ENSAKA. Карточка раскрывает не только список моделей, но и несколько интересных деталей. Первая из них касается наименования, как отмечает ресурс VideoCardz, в новом поколении ASUS может отказаться от римских цифр в именах, что укоротит названия и сделает их более простыми для восприятия.

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Вторая интересная деталь скрывается в кодовых обозначениях, для ряда моделей они содержат индекс D4, который связывают с поддержкой памяти DDR4. Ранее предполагалось, что флагманские чипсеты 600-серии будут использоваться только в материнских платах с поддержкой DDR5, теперь можно с большой уверенностью сказать, что это не так.

Источник изображения: ЕЭК анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Лучшие модели, такие как ROG Maximus Z690 Extreme, конечно, будут использовать только DDR5, но более простые варианты, в числе которых модели ROG STRIX, будут использовать DDR4 и, возможно, только ее, если ориентироваться на информацию из карточки ЕЭК. Есть линейка PRIME, в которой модели будут выпускаться в двух версиях, отдельно с DDR4 или с DDR5.