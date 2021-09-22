Немецкий ресурс 3DCenter и сам склонен к анализу динамики цен на видеокарты, но на днях для разнообразия обратился к методике канала Hardware Unboxed, который сравнивает цены на интернет-аукционе eBay каждую третью неделю месяца, начиная с марта этого года.

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Источник изображения: Hardware Unboxed

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Пиковых значений цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 достигли в мае этого года, после чего планомерно снижались и добились некоторой стабилизации с середины лета. Впрочем, в отношении GeForce RTX 3090 последнее утверждение было бы не совсем верным, поскольку в сентябре цены на eBay снова пошли вверх. Это вполне закономерно, ведь GeForce RTX 3090 является флагманом линейки, а потому более всего востребована платёжеспособными энтузиастами. В статистику попали только лоты с предложением новых видеокарт, по которым сделки состоялись.