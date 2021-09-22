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Участники eBay более всего склонны завышать стоимость GeForce RTX 3090

Хотя на остальные видеокарты семейства цены стабилизировались уже в июле.
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Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Немецкий ресурс 3DCenter и сам склонен к анализу динамики цен на видеокарты, но на днях для разнообразия обратился к методике канала Hardware Unboxed, который сравнивает цены на интернет-аукционе eBay каждую третью неделю месяца, начиная с марта этого года.

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-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Hardware Unboxed

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Пиковых значений цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 достигли в мае этого года, после чего планомерно снижались и добились некоторой стабилизации с середины лета. Впрочем, в отношении GeForce RTX 3090 последнее утверждение было бы не совсем верным, поскольку в сентябре цены на eBay снова пошли вверх. Это вполне закономерно, ведь GeForce RTX 3090 является флагманом линейки, а потому более всего востребована платёжеспособными энтузиастами. В статистику попали только лоты с предложением новых видеокарт, по которым сделки состоялись.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3090 geforce rtx 30 ebay
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Участники eBay более всего склонны завышать стоимость GeForce RTX 3090
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