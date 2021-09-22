Греческий энтузиаст OGS довольно неожиданно обратился к теме 3DMark03, обновив абсолютный мировой рекорд в этой дисциплине, на который никто не покушался с 30 марта текущего года. Новое предельное достижение соответствует результату 428 568 баллов, а получено оно благодаря разгону под жидким азотом видеокарты GeForce RTX 3090 марки GALAX серии Hall of Fame и центрального процессора Intel Core i9-11900K.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Частоты видеокарты были повышены до 2880/22480 МГц, а центральный процессор работал на частоте 7015 МГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе чипсета Intel Z590.