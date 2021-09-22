Компания ELSA работает преимущественно на японском рынке, но старается баловать клиентов необычными изделиями. Со слов официального представителя этого партнёра NVIDIA, к началу октября компания представит однослотовый вариант одной из видеокарт семейства GeForce RTX 30.

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Источник изображения: ELSA

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Рискнём предположить, что речь идёт не о самой производительной модели семейства Ampere, поскольку идею использования водоблока для уменьшения габаритов видеокарты в нужном измерении ELSA не приветствует. В профессиональном и серверном сегментах видеокарты, занимающие пространство одного слота расширения, уже предлагаются.