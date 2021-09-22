Во второй половине следующего года рынку может грозить дефицит памяти типа NAND
Со страниц сайта DigiTimes представители разработчика контроллеров Silicon Motion Technology сообщили, что во второй половине следующего года на рынке твердотельной памяти может возникнуть дефицит, хотя уровень цен на протяжении года обещает быть относительно стабильным.
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Рынок памяти подвержен цикличности, и текущий год был благоприятен для продавцов, поскольку цены росли не только за счёт вступления рынка в очередную фазу цикла, но и из-за влияния пандемии, а также роста спроса на криптовалюту Chia Coin. Производители способны влиять на цены за счёт изменения объёма предложения, но между моментом начала роста объёмов производства памяти и снижением цен всегда проходит не один месяц. По мнению Silicon Motion, следующий год с точки зрения динамики цен на твердотельную память обещает быть относительно спокойным.
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