Сроки поставки полупроводниковых чипов продолжают увеличиваться
Эксперты Susquehanna Financial Group, как отмечает Bloomberg, в своём августовском отчёте выразили озабоченность увеличением среднего срока ожидания заказанных полупроводниковых компонентов. По сравнению с июлем они выросли на шесть дней и достигли 21 недели.
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Это новый максимум за всю историю наблюдения с 2017 года. Представители Daimler недавно уже заявляли, что наметившееся было улучшение с наступлением осени было перечёркнуто усугублением ситуации с доступностью чипов. Крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota тоже на 40% сократил объёмы производства автомобилей в сентябре.
Есть и хорошая новость – эксперты отмечают, что силовая электроника и оптоэлектронные компоненты демонстрируют возросшую устойчивость к дефициту. К сожалению, проблемы при этом усугубились в части доступности аналоговых чипов и телекоммуникационных решений.
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