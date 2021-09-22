Эксперты Susquehanna Financial Group, как отмечает Bloomberg, в своём августовском отчёте выразили озабоченность увеличением среднего срока ожидания заказанных полупроводниковых компонентов. По сравнению с июлем они выросли на шесть дней и достигли 21 недели.

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Источник изображения: Bloomberg, по данным Susquehanna Financial Group

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Это новый максимум за всю историю наблюдения с 2017 года. Представители Daimler недавно уже заявляли, что наметившееся было улучшение с наступлением осени было перечёркнуто усугублением ситуации с доступностью чипов. Крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota тоже на 40% сократил объёмы производства автомобилей в сентябре.

Есть и хорошая новость – эксперты отмечают, что силовая электроника и оптоэлектронные компоненты демонстрируют возросшую устойчивость к дефициту. К сожалению, проблемы при этом усугубились в части доступности аналоговых чипов и телекоммуникационных решений.