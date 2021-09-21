Никак ему такое: Илон Маск опроверг слухи о строительстве предприятия Tesla в Подмосковье
Учитывая попытки руководителя Роскосмоса наладить диалог с главой SpaceX Илоном Маском (Elon Musk), возникший на этой неделе слух о намерениях Tesla построить своё предприятие по сборке электромобилей в городе Королёв Московской области красив обыгрывал данную смысловую взаимосвязь, но ресурс Electrek сослался на комментарий самого генерального директора Tesla в Twitter, который гласил, что компания ещё не определилась с местом строительства своего четвёртого предприятия.
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Напомним, старейшее производство электромобилей Tesla действует в Калифорнии, но оно было организовано методом переоснащения уже существовавшего предприятия General Motors. Вторым предприятием компании по сборке электромобилей стала китайская площадка в Шанхае, которая сейчас снабжает Европу электромобилями Model Y и Model E. В окрестностях Берлина сборка кроссоверов Model Y тоже должна стартовать в этом году, а вот предприятие в Техасе, где будет налажена сборка не только кроссоверов Model Y, но и пикапов Cybertruck и грузовиков Semi, а также человекоподобных роботов Tesla Bot, начнёт свою работу уже в следующем году.
Маск ранее высказывался по поводу целесообразности выхода Tesla на российский рынок, где электромобили марки пока реализуются по неофициальным каналам, но организовывать локальное производство при достаточно скромных объёмах реализации вряд ли разумно.
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