Учитывая попытки руководителя Роскосмоса наладить диалог с главой SpaceX Илоном Маском (Elon Musk), возникший на этой неделе слух о намерениях Tesla построить своё предприятие по сборке электромобилей в городе Королёв Московской области красив обыгрывал данную смысловую взаимосвязь, но ресурс Electrek сослался на комментарий самого генерального директора Tesla в Twitter, который гласил, что компания ещё не определилась с местом строительства своего четвёртого предприятия.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: BBC

реклама

Напомним, старейшее производство электромобилей Tesla действует в Калифорнии, но оно было организовано методом переоснащения уже существовавшего предприятия General Motors. Вторым предприятием компании по сборке электромобилей стала китайская площадка в Шанхае, которая сейчас снабжает Европу электромобилями Model Y и Model E. В окрестностях Берлина сборка кроссоверов Model Y тоже должна стартовать в этом году, а вот предприятие в Техасе, где будет налажена сборка не только кроссоверов Model Y, но и пикапов Cybertruck и грузовиков Semi, а также человекоподобных роботов Tesla Bot, начнёт свою работу уже в следующем году.

Маск ранее высказывался по поводу целесообразности выхода Tesla на российский рынок, где электромобили марки пока реализуются по неофициальным каналам, но организовывать локальное производство при достаточно скромных объёмах реализации вряд ли разумно.