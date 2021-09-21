AMD Ryzen 7 5800X обставил в HWBot x265 4K процессор Intel Rocket Lake, заняв первое место
Свежий рекорд греческого энтузиаста с использованием процессора Intel Core i9-11900K не смог продержаться на вершине рейтинга HWBot до конца дня, поскольку американский соперник с псевдонимом Splave улучшил результат HWBot x265 4K до 28,789 кадра в секунду, но уже при помощи процессора AMD Ryzen 7 5800X.
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Казалось бы, на статус флагмана изделие AMD с подобными характеристиками не претендует, но и речь идёт о лидерстве среди моделей с восемью ядрами. Жидкий азот и материнская плата ASRock X570 Aqua позволили разогнать процессор до 6028 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. В модельном зачёте этот результат тоже оказался лучшим.
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