Выпуск полупроводниковых компонентов остаётся энергоёмким видом деятельности. Как поясняет Ars Technica, сейчас предприятия TSMC потребляют до 4,8% всей электроэнергии, вырабатываемой на Тайване, а с переходом на 3-нм техпроцесс и более активное использование EUV-сканеров эта доля вырастет до 7,2% уже по итогам следующего года.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: TSMC

реклама

При этом не более 20% электроэнергии Тайвань сейчас получает от АЭС и из возобновляемых источников, продолжая сильно зависеть от ископаемых видов топлива. До 62% углеродных выбросов TSMC сейчас определяются именно способами получения электроэнергии для питания производственного оборудования. В целом же, как показали исследования, среднестатистический ноутбук до 74% влияния на окружающую среди осуществляет именно на стадии производства, а не эксплуатации.

Другими словами, взятые на себя недавно обязательства TSMC к 2050 году добиться углеродной нейтральности хоть и являются благородной целью, потребуют в процессе достижения пойти на определённые жертвы и затраты. В сфере энергоснабжения компания готова прибегнуть к своеобразной уловке – перейти на использование природного газа с нейтральным углеродным следом для генерации электричества. Поставляющая это природное сырьё газовая компания попросту обязуется компенсировать влияние на окружающую среду за счёт участия в озеленении планеты и улавливания выделяемого углекислого газа.