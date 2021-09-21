К 2050 году TSMC обещает добиться углеродной нейтральности
Выпуск полупроводниковых компонентов остаётся энергоёмким видом деятельности. Как поясняет Ars Technica, сейчас предприятия TSMC потребляют до 4,8% всей электроэнергии, вырабатываемой на Тайване, а с переходом на 3-нм техпроцесс и более активное использование EUV-сканеров эта доля вырастет до 7,2% уже по итогам следующего года.
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При этом не более 20% электроэнергии Тайвань сейчас получает от АЭС и из возобновляемых источников, продолжая сильно зависеть от ископаемых видов топлива. До 62% углеродных выбросов TSMC сейчас определяются именно способами получения электроэнергии для питания производственного оборудования. В целом же, как показали исследования, среднестатистический ноутбук до 74% влияния на окружающую среди осуществляет именно на стадии производства, а не эксплуатации.
Другими словами, взятые на себя недавно обязательства TSMC к 2050 году добиться углеродной нейтральности хоть и являются благородной целью, потребуют в процессе достижения пойти на определённые жертвы и затраты. В сфере энергоснабжения компания готова прибегнуть к своеобразной уловке – перейти на использование природного газа с нейтральным углеродным следом для генерации электричества. Поставляющая это природное сырьё газовая компания попросту обязуется компенсировать влияние на окружающую среду за счёт участия в озеленении планеты и улавливания выделяемого углекислого газа.
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