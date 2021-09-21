Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
Возросшая активность блогеров Stone Fox Capital на страницах ресурса Seeking Alpha позволяет подметить интересную особенность: с 2016 года компания Intel лишь увеличивает свои долги, тогда как AMD не только избавилась от убытков, но и сформировала определённый запас свободных денежных средств.
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Второй квартал текущего года AMD завершила с $3,8 млрд свободных денежных средств и высоколиквидных активов. Её долговые обязательства при этом не превышали $313 млн, за год сократившись в два с лишним раза. Компания Intel, напротив, по состоянию на середину этого года была должна кредиторам более $10,5 млрд, хотя сумма этой задолженности в последние месяцы и уменьшилась.
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Норма прибыли обеих компаний по своему значению неуклонно сближается с момента выхода первых процессоров AMD с архитектурой Zen. Компании Intel при этом будет сложнее удерживать её на существующем уровне, поскольку она будет больше продукции производить на стороне, при этом вкладывая огромные средства в развитие собственной производственной базы. Наличие задолженности – норма для любого современного бизнеса, поскольку иногда выгоднее использовать заёмные средства, чем собственные, но AMD чувствует себя гораздо свободнее в этом отношении, чем значительно более крупный конкурент.
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