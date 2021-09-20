Тайваньская UMC поможет российской промышленности ценными кадрами
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВЭБ.РФ при поддержке Минпромторга удалось привлечь с Тайваня несколько десятков крупных специалистов, которые имеют опыт работы в UMC – третьем по величине контрактном производителе чипов в мире. Ожидается, что экспатам предложена конкурентная зарплата и прочие компенсационные меры, и теперь они вместе с семьями переедут с Тайваня в Россию, чтобы работать на предприятии ООО «НМ-Тех», которое унаследовало мощности от обанкротившегося ранее «Ангстрем-Т». Последнее, кстати, выпускало чипы по технологическим нормам до 90 нм включительно на оборудовании, некогда используемом AMD/GlobalFoundries.
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По оценкам экспертов, хороший специалист в этой сфере может рассчитывать на зарплату в размере до $20 тыс. в месяц, а с учётом необходимости переезда аргументы российской стороны должны быть очень убедительными, чтобы привлечь специалистов с Тайваня. Китайские молодые компании, пытавшиеся наладить передовое литографическое производство в Поднебесной, в своё время тоже активно охотились за кадрами. SMIC, например, достались отставные руководители мирового лидера – компании TSMC.
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