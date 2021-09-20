AMD зарегистрировала новый лозунг
На сайте американского патентного ведомства недавно была обнаружена заявка, относящаяся к регистрации торгового наименования «AMD: Together We Advance», больше всего напоминающего корпоративный девиз или рекламный лозунг. Ну, или для тех терминологических шовинистов, которые признают только англицизмы – слоган.
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Поскольку описанное наименование может использоваться для огромного количества компьютерных компонентов, начиная с центральных процессоров, видеокарт, и заканчивая контроллерами памяти, мы бы не стали привязывать лозунг к какому-то конкретному сегменту деятельности AMD, а предпочли бы считать, что под этим знаменем компания поведёт сторонников в бой за увеличение собственной доли рынка. В дословном переводе этот девиз означает «вместе мы продвинемся». Как пел классик советского рока, «все говорят, что мы в месте, все говорят, но не многие знают, в каком»…
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