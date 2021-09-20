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Проблема фальсификации чипов сохраняет актуальность

В отдельных случаях на подделки приходится до 30% изделий.
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По информации ресурса Nikkei Asian Review, дефицит полупроводниковых компонентов сохраняет актуальность проблемы их фальсификации. Японская компания OKI Engineering даже открыла специализированную лабораторию по выявлению фальсификата в ходе экспертизы. С начала июня к её услугам прибегли уже 150 компаний, на долю первых 70 экспертиз случаев выявления подделок пришлось около 30%.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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По словам источника, фальсификат нередко приобретается компаниями на известной китайской торговой площадке у непроверенных поставщиков. Дельцы нередко выдают за новые подержанные компоненты, имеют место случаи реализации бракованной продукции, а также партий товара, пострадавшего в результате неправильного хранения и транспортировки.

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