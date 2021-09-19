Tesla лишит недисциплинированных водителей доступа к бета-версии автопилота
Илон Маск (Elon Musk) продолжает интриговать обывателей противоречивыми заявлениями относительно возможностей автоматики в сфере управления транспортными средствами. Если ещё недавно он критиковал предыдущую версию системы FSD за то, что она далека от совершенства, то новую версию программного обеспечения, как отмечает CNBC, он похвалил весьма своеобразно. Маск заявил, что ПО временами может быть настолько совершенным, что у водителя может сложиться впечатление об отсутствии необходимости контроля за машиной с его стороны. Это обманчивое ощущение, которое не должно ослаблять бдительность водителей, как добавил глава Tesla.
реклама
реклама
Он попутно пояснил, что компания при расширении количества участников бета-тестирования FSD будет учитывать статистику вождения конкретного кандидата за предшествующие семь дней – с разрешения автовладельца будет анализироваться лог поездок за предшествующую неделю, и если водитель проявлял себя с лучшей стороны, до доступ к бета-версии FSD будет ему предоставлен. Соответственно, если в процессе тестирования будут выявлены нарушения и злоупотребления, провинившиеся лишатся доступа к программе бета-тестирования.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила