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Tesla лишит недисциплинированных водителей доступа к бета-версии автопилота

И доказать свою благонадёжность нужно будет заранее.
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Илон Маск (Elon Musk) продолжает интриговать обывателей противоречивыми заявлениями относительно возможностей автоматики в сфере управления транспортными средствами. Если ещё недавно он критиковал предыдущую версию системы FSD за то, что она далека от совершенства, то новую версию программного обеспечения, как отмечает CNBC, он похвалил весьма своеобразно. Маск заявил, что ПО временами может быть настолько совершенным, что у водителя может сложиться впечатление об отсутствии необходимости контроля за машиной с его стороны. Это обманчивое ощущение, которое не должно ослаблять бдительность водителей, как добавил глава Tesla.

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Источник изображения: Tesla

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Он попутно пояснил, что компания при расширении количества участников бета-тестирования FSD будет учитывать статистику вождения конкретного кандидата за предшествующие семь дней – с разрешения автовладельца будет анализироваться лог поездок за предшествующую неделю, и если водитель проявлял себя с лучшей стороны, до доступ к бета-версии FSD будет ему предоставлен. Соответственно, если в процессе тестирования будут выявлены нарушения и злоупотребления, провинившиеся лишатся доступа к программе бета-тестирования.

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Tesla лишит недисциплинированных водителей доступа к бета-версии автопилота
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