Honda добьётся того, что к 2050 году в авариях с участием её продукции перестанут гибнуть даже мотоциклисты
Подобными заявлениями больше известна перешедшая под контроль китайских инвесторов шведская компания Volvo – она намеревалась к 2020 году свести к нулю количество смертельных исходов в авариях с участием своих транспортных средств. В качестве одного из шагов, направленных на достижение этой цели, теперь уже с очевидным опозданием, автопроизводитель предпринял ограничение максимальной скорости на отметке 180 км/ч для всех новых машин.
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Японская компания Honda Motor, как отмечает Nikkei Asian Review, поставила перед собой задачу добиться нулевой смертности в авариях с участием её транспортных средств к 2050 году, причём в этом случае охвачены будут и двухколёсные средства передвижения, коих она выпускает огромное множество.
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Уже сейчас специалисты Honda изучают активность человеческого мозга в различных дорожных ситуациях, чтобы лучше понять, как человек реагирует на ту или иную обстановку. Автопилот нового поколения, по словам представителей компании, будет подстраиваться под привычки и особенности конкретного водителя, анализируя его поведение при помощи искусственного интеллекта. Менее уверенные в себе водители смогут прибегнуть к подсказкам виртуального инструктора, который сможет обучать их приёмам безопасного вождения. Правда, не до конца понятно, как всё это поможет исключить смертельные аварии с участием мотоциклистов – по всей видимости, двухколёсная техника тоже будет к середине века переведена на автопилот.
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