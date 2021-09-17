Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Один немецкий ресурс, исторически специализирующийся на новостях про видеокарты, уже давно сделал человека, скрывающегося под псевдонимом Greymon55, своим ключевым источником информации о будущих графических решениях NVIDIA.
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О видеокартах семейства GeForce RTX 4000 на базе графических процессоров с архитектурой Ada Lovelace известно не так много, но данный источник убеждён, что флагманское графическое решение нового семейства превзойдёт GeForce RTX 3090 по уровню быстродействия более чем в два раза. Попутно активно обсуждается возможность перехода права выпускать соответствующие графические процессоры от Samsung обратно к TSMC.
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