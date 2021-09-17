Ускоритель AMD Instinct MI300 может получить свой центральный процессор
Очередную реплику блогера с позывным ExecutableFix берётся превратить в интересную новость вездесущий сайт VideoCardz. По словам первоисточника, по открытым каналам ему удалось получить информацию о существовании процессорного разъёма AMD Socket SH5 и ускорителя MI300, который связан с ним конструктивно.
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Как рассуждает второисточник, речь может идти об интеграции ускорителем Instinct MI300 четырёх и более кристаллов на одной подложке. На ней же может найтись место для интегрированного центрального процессора с архитектурой Zen 4. Подчеркнём, что все эти решения могут найти применение в серверном сегменте, и к потребительским продуктам AMD никакого отношения не имеют. Не исключено, впрочем, что испытанные компоновочные решения в дальнейшем приживутся не только в серверном сегменте.
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