Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Покупатели видеокарт Radeon RX 6900 XT получат копии Far Cry 6 и Resident Evil Village в подарок

Жаль, что майнеры подобную щедрость не оценят.
4
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

На прошлой неделе AMD объявила о проведении акции Raise the Game, которая позволяет купившим с 16 сентября до 31 декабря этого года готовые системы на базе определённых видеокарт и центральных процессоров AMD получить бесплатный доступ к играм Far Cry 6 и Resident Evil Village. Покупатели игровых ноутбуков тоже могут принять участие в акции. На этой неделе стало известно, что обе игры бесплатно достанутся даже тем, кто купит видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT в исполнении любого из партнёров компании отдельно от компьютера.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: AMD

реклама

Реализовать своё право на получение игры участники акции смогут до 29 января следующего года. Поскольку в современных реалиях найти в продаже новую видеокарту Radeon RX 6900 XT не так просто, участие в акции одного единственного российского интернет-магазина вряд ли кого-то серьёзно расстроит.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6900 xt resident evil village far cry 6
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Покупатели видеокарт Radeon RX 6900 XT получат копии Far Cry 6 и Resident Evil Village в подарок
4
Дискретная графика Intel DG2 гарантирует поддержку PCI Express 4.0
3
Intel Core i9-10980XE занял первое место в y-cruncher Pi-1B на частоте 5353 МГц
1
Илон Маск выразил готовность сотрудничать с властями в вопросах защиты данных клиентов
1
В Южной Корее криптовалютные биржи будут обязаны деанонимизировать платежи в пользу клиентов
26
OPPO и OnePlus придётся оптимизировать штат, прибегнув к сокращению
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
41
Ещё немного о процессорах и Windows 11
30
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
25
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
21
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
11
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
3
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Как сделать бэкап и для чего он нужен
14

Сейчас обсуждают

Sukesada
11:59
Это где райзен 5 5600 за 11 тысяч? Остальное устаревшее г...о.
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
VLADLENKO
11:59
Ты --- ч м о
Techland чуть подробнее рассказала об оружии в Dying Light 2
ArcheryTxs
11:59
Точно, диск был )
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
Дмитрий
11:57
ну к 6600 приятный бонус но кто купит 5800 и 6600 хз
Покупатели видеокарт Radeon RX 6900 XT получат копии Far Cry 6 и Resident Evil Village в подарок
nikolai3anv
11:54
Во! Яя! Натюрлих!
В Южной Корее криптовалютные биржи будут обязаны деанонимизировать платежи в пользу клиентов
nikolai3anv
11:53
Аккурат год назад это слышал... И два года.. и три.
В Южной Корее криптовалютные биржи будут обязаны деанонимизировать платежи в пользу клиентов
nikolai3anv
11:52
Кого прихватит то? Что за влажные мечты? Налогом обложить? Это да... А так. Майнер выгоден... Его ещё надо ом обложить так вообще песня. А геймер то что? Так бесполезная приблуда
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
VLADLENKO
11:52
Лучше покинь этот "сайт".
Ещё немного о процессорах и Windows 11
VLADLENKO
11:51
Патамушо ты тупой валенок!
Ещё немного о процессорах и Windows 11
Winssy
11:50
"система на Интел хоть и немного быстрее в играх, но будет дороже за счёт более дорогой памяти" С чего вдруг память на Интеле стала дороже, чем на АМД?)
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем