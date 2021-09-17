На прошлой неделе AMD объявила о проведении акции Raise the Game, которая позволяет купившим с 16 сентября до 31 декабря этого года готовые системы на базе определённых видеокарт и центральных процессоров AMD получить бесплатный доступ к играм Far Cry 6 и Resident Evil Village. Покупатели игровых ноутбуков тоже могут принять участие в акции. На этой неделе стало известно, что обе игры бесплатно достанутся даже тем, кто купит видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT в исполнении любого из партнёров компании отдельно от компьютера.

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Источник изображения: AMD

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Реализовать своё право на получение игры участники акции смогут до 29 января следующего года. Поскольку в современных реалиях найти в продаже новую видеокарту Radeon RX 6900 XT не так просто, участие в акции одного единственного российского интернет-магазина вряд ли кого-то серьёзно расстроит.