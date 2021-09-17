Илон Маск выразил готовность сотрудничать с властями в вопросах защиты данных клиентов
Китайский рынок стал крупнейшим не только для транспортных средств в целом, но и для электромобилей. На одном из виртуальных мероприятий, состоявшихся на этой неделе, Илон Маск (Elon Musk) с уважением высказался о способности китайских конкурентов Tesla продвигать на рынок электромобили и разрабатывать технологии автоматического управления ими.
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Одновременно он пояснил, что Tesla готова сотрудничать с властями всех стран в сфере информационной безопасности, поскольку этот вопрос обретает остроту по мере распространения технологий автопилота и расширения парка «постоянно подключенных» автомобилей.
Весной этого года власти КНР запретили военным и государственным служащим эксплуатировать электромобили Tesla на территории служебных объектов, выразив опасение, что через бортовые камеры машин американские спецслужбы могут получить чувствительную информацию. Компания Tesla подчинилась последующим требованиям властей КНР организовать обработку и хранение данных, получаемых с бортовых камер электромобилей Tesla, на территории страны. Для этого компании пришлось построить несколько новых центров обработки данных в Китае.
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