Сроки ожидания процессоров AMD в десять раз больше, чем в случае с Intel
На страницах Seeking Alpha в откровениях одного из местных блогеров затерялась статистика Mizuho Securities, которая гласит, что по состоянию на июль текущего года, клиентам в серверном сегменте приходилось ожидать заказанных процессоров Intel в среднем от одной до двух недель, а процессоры AMD семейства EPYC доставлялись не менее двадцати недель. Кстати, у NVIDIA в этом смысле всё было ещё хуже – графические процессоры для ускорителей серверного класса могли по полгода добираться до клиентов.
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На фоне Intel, компания AMD сильнее ограничена в своих возможностях быстро поставлять процессоры, поскольку не сама их изготавливает. Пожалуй, эта проблема может сдержать рост доли рынка AMD даже сильнее, чем обсуждавшиеся накануне намерения Intel заманивать клиентов более низкими ценами.
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