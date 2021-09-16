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Toshiba выводит на рынок жёсткие диски объёмом 18 ТБ с гелиевым наполнением и технологией FC-MAMR

Разогревать участок магнитной пластины перед записью помогают микроволны.
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Само существование подразделения Toshiba, специализирующегося на изготовлении жёстких дисков, призвано напомнить обывателю, что этот рынок не является олигополией – хотя бы по формальным признакам. На этой неделе японский производитель объявил о выходе на рынок моделей N300 NAS и X300 Performance ёмкостью 18 ТБ. Обе сочетают девять магнитных пластин с гелиевой средой и технологию записи FC-MAMR, подразумевающую использование микроволнового излучения.

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Источник изображения: Toshiba

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Как отмечает Toshiba, герметичность корпусов жёстких дисков, которые призваны удерживать гелий, обеспечивается за счёт специальной технологии лазерной сварки. Обе модели жёстких дисков имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Ориентированная на серверное использование серия N300 обеспечивает среднее время наработки на отказ 1,2 млн часов, а ежегодная нагрузка может достигать 180 ТБ перезаписи. Семейство X300 ориентировано на применение в ПК и рабочих станциях, оно предлагает сокращённую с трёх до двух лет гарантию. В продаже накопители появятся в четвёртом квартале текущего года.

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sop18
13:00
А есть ли томос у Папы Римского ? У того же Варфоломея ? Тоже прошлепали ?))) И у самого Христа его не было.))) Как то они все без томоса обходились и обходятся
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:59
С того самого. Самопровозглашённая секта. Томос - документ. А у РПЦ его нет ))) Прошляпили ))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
sop18
12:59
А томоса в упор не видите ?))) Да у вас еще и проблемы со зрением)))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
vitosol
12:58
У меня 3 SSD (480ГБ-ос; 2ТБ-программы, игры; 240ГБ-резерв ОС. HDD-4ТБ-для скачанных файлов; 1ТБ-ветеран(WD), всё никак не сломается.
Toshiba выводит на рынок жёсткие диски объёмом 18 ТБ с гелиевым наполнением и технологией FC-MAMR
sop18
12:58
С какого перепугу ? В ваших фантазиях разве что.
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:58
Да, именно. Гундяеевская кобла, как ни забавно ))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:58
Нет, не ляпнул, а упомянул, что РПЦ, де юре - секта. ))) Так при чем тут украина иже с ними? ))) А то вы всех хохлов перебрали, да ещё и грузин, до кучи )))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
OgoGoLog
12:56
Ясно, ною я при том, что именно ты бегаешь и под каждый комментарий выкладываешь свое ненужное мнение. Ок, на этом и сойдемся.
Авторы Deathloop решают технические проблемы в PC-версии игры
sop18
12:56
Однако про томос ляпнули ? Так какое вам дело "до тёрок жирнорясых" ? ))) Опять приступ двоемыслия ? Или опять оперативка кончилась ? На случай приступа амнезии.)))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:56
Да, дипломированный. Как ни печально для вас. )))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
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