Toshiba выводит на рынок жёсткие диски объёмом 18 ТБ с гелиевым наполнением и технологией FC-MAMR
Само существование подразделения Toshiba, специализирующегося на изготовлении жёстких дисков, призвано напомнить обывателю, что этот рынок не является олигополией – хотя бы по формальным признакам. На этой неделе японский производитель объявил о выходе на рынок моделей N300 NAS и X300 Performance ёмкостью 18 ТБ. Обе сочетают девять магнитных пластин с гелиевой средой и технологию записи FC-MAMR, подразумевающую использование микроволнового излучения.
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Как отмечает Toshiba, герметичность корпусов жёстких дисков, которые призваны удерживать гелий, обеспечивается за счёт специальной технологии лазерной сварки. Обе модели жёстких дисков имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Ориентированная на серверное использование серия N300 обеспечивает среднее время наработки на отказ 1,2 млн часов, а ежегодная нагрузка может достигать 180 ТБ перезаписи. Семейство X300 ориентировано на применение в ПК и рабочих станциях, оно предлагает сокращённую с трёх до двух лет гарантию. В продаже накопители появятся в четвёртом квартале текущего года.
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