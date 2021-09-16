GlobalFoundries увеличит объёмы выпуска чипов вдвое
Некогда отделившаяся от AMD компания GlobalFoundries будет связана с ней контрактными обязательствами как минимум до 2024 года, но роль первой в качестве «опорного клиента» будет неизбежно ослабевать, поскольку производство центральных и графических процессоров требует преимущественно передовой литографии, а GlobalFoundries в своём развитии пока решила замереть на совершенствовании 12-нм технологии. Впрочем, переход AMD на использование многокристальной компоновки с разнородными изделиями открывает новые перспективы для сотрудничества с GlobalFoundries.
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При этом сейчас компания занята решением совсем других проблем, как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на представителей руководства GlobalFoundries. Она всеми силами старается помочь автомобильному сегменту справиться с дефицитом компонентов, а потому в ближайшее время потратит не менее $6 млрд на расширение производства профильных изделий. Две трети суммы пойдут на модернизацию предприятия в Сингапуре, по миллиарду долларов достанется американской и немецкой площадке.
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GlobalFoundries ставит перед собой цель увеличить до конца года количество поставляемых автомобильным клиентам чипов в два раза по сравнению с предыдущим годом. Скорому решению проблемы дефицита в отрасли это всё равно не поспособствует, как осознают сами представители компании. Строительство новых предприятий затянется на несколько месяцев, а прирост в количестве готовой продукции и вовсе почувствуется лишь к 2023 году.
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