В очереди на вымирание стоят не только таксисты, но и курьеры, поскольку логистическая отрасль обещает оптимизировать затраты за счёт автоматизации в числе первых. Агентство Reuters сообщает, что сеть супермаркетов Walmart начнёт тестировать услугу доставки товаров при помощи беспилотных автомобилей в трёх городах США: Майами, Остине и Вашингтоне.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Reuters

реклама

Партнёрами проекта выступят Ford, которая располагает прототипами беспилотных машин, а также компания Argo AI, которая разрабатывает для них управляющее программное обеспечение. В салоне каждого транспортного средства будет находиться водитель-испытатель, который в любой момент будет готов взять управление на себя. Увы, функции курьера на него не возложены, поэтому клиентам придётся забирать товары из машины самостоятельно.

Walmart в сфере доставки товаров при помощи автоматических средств сотрудничает с многими компаниями. Дочерняя компания General Motors, Cruise, например, проводила подобные испытания в Аризоне. Торговая сеть также упоминала о партнёрстве с Nuro, Udelv, Gatik и Waymo. Для перевозки пассажиров Ford и Argo AI используют свои транспортные средства в Питтсбурге, Детройте и Калифорнии. В Европе Argo AI запустит эксперимент по автоматизированной доставке товаров в сотрудничестве с Volkswagen в 2025 году.