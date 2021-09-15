Walmart запустит в трёх городах США эксперимент по доставке товаров беспилотными автомобилями
В очереди на вымирание стоят не только таксисты, но и курьеры, поскольку логистическая отрасль обещает оптимизировать затраты за счёт автоматизации в числе первых. Агентство Reuters сообщает, что сеть супермаркетов Walmart начнёт тестировать услугу доставки товаров при помощи беспилотных автомобилей в трёх городах США: Майами, Остине и Вашингтоне.
реклама
реклама
Партнёрами проекта выступят Ford, которая располагает прототипами беспилотных машин, а также компания Argo AI, которая разрабатывает для них управляющее программное обеспечение. В салоне каждого транспортного средства будет находиться водитель-испытатель, который в любой момент будет готов взять управление на себя. Увы, функции курьера на него не возложены, поэтому клиентам придётся забирать товары из машины самостоятельно.
Walmart в сфере доставки товаров при помощи автоматических средств сотрудничает с многими компаниями. Дочерняя компания General Motors, Cruise, например, проводила подобные испытания в Аризоне. Торговая сеть также упоминала о партнёрстве с Nuro, Udelv, Gatik и Waymo. Для перевозки пассажиров Ford и Argo AI используют свои транспортные средства в Питтсбурге, Детройте и Калифорнии. В Европе Argo AI запустит эксперимент по автоматизированной доставке товаров в сотрудничестве с Volkswagen в 2025 году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила