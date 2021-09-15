Китайские компетентные органы давно обещали разобраться в ситуации с ценообразованием на рынке полупроводниковых компонентов, и теперь издание South China Morning Post сообщает, что в роли жертвенных животных должны выступить три дистрибьютора из КНР, которые признаны виновными в повышении цен на комплектующие для автомобильной электроники. Два дистрибьютора зарегистрированы в Шанхае, третий базируется в Шэньчжэне, на троих им предстоит выплатить $388 тыс. штрафа.

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Источник изображения: AFP

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Китайские регуляторы утверждают, что продолжат следить за ценами на рынке полупроводниковых компонентов страны и принимать необходимые меры для пресечения незаконных действий, ведущих к повышению цен. Расследование по делу трёх дистрибьюторов началось в августе, следствие установило, что они завышали цены на отдельные компоненты в сорок раз от закупочной стоимости. Допустимым колебанием китайские органы власти считают повышение цен в пределах 7-10 процентов. Паника среди клиентов привела к усугублению дефицита и ещё более серьёзному росту цен, как сообщает источник.