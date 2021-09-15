Выручка NVIDIA от реализации софта будет определяться способностью клиентов заместить с его помощью труд человека
На технологической конференции Piper Sandler интересы NVIDIA представлял Манувир Дас (Manuvir Das), вице-президент компании по вычислениям в корпоративном секторе. Значительную часть времени он говорил про виртуальную среду Omniverse, которая открывает перед клиентами компании огромные возможности по симуляции самых разных процессов до их реализации в «железе».
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Когда ведущий попытался вытянуть из представителя NVIDIA прогноз о сроках превышения программной выручкой поступлений от реализации аппаратных компонентов, Манувир Дас ушёл от прямого ответа в рассуждения о тенденциях развития отрасли. По его мнению, программные решения NVIDIA будут одну за одной замещать функции человеческого труда. Например, автоматизированные транспортные средства со временем вытеснят пилотов и водителей.
В сфере медицинской диагностики компьютеры научатся так быстро и точно интерпретировать результаты МРТ и КТ, что специалисты по радиографии более не потребуются. В сфере розничной торговли системы видеонаблюдения с распознаванием лиц и товаров заменят кассиров и охранников в магазинах – люди будут просто покидать торговый зал с нужными товарами, а платёжная система будет автоматически списывать с их счёта деньги. По словам вице-президента NVIDIA, ценность программного обеспечения будет определяться именно появляющимися у корпоративных клиентов возможностями по замещению или дополнению той или иной трудовой функции, закреплённой сейчас за человеком.
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