Если на мероприятии Citi интересы NVIDIA представляла её финансовый директор, то на мероприятии Piper Sandler был вынужден отдуваться Манувир Дас (Manuvir Das), вице-президент компании по вычислениям в корпоративном секторе. В силу специфики его должности он много говорил о достижениях NVIDIA в серверном сегменте, но случайно коснулся одной подробности, имеющей отношение к манере общения основателя компании со своими подчинёнными на совещаниях.

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Источник изображения: HardwareLUXX

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Этот хорошо всем знакомый джентльмен с беззвучной согласной в конце фамилии, как утверждает вице-президент NVIDIA, чаще всего в общении с подчинёнными использует слово «эмпатия». Применяется данный термин к сопереживанию клиенту NVIDIA — основатель компании требует, чтобы сотрудники вникали в проблемы потребителей и помогали их решить оптимальным образом.