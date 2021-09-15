Intel Core i9-11900K на частоте 7125 МГц обновил абсолютный рекорд SuperPI 32M
Греческий энтузиаст OGS не утомляет читателей погружением в геогеномику, а просто разгоняет имеющийся в его распоряжении серийный процессор Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S с использованием жидкого азота.
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За основу стенда была взята материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на чипсете Intel Z590, а в качестве термоинтерфейса использовался состав марки Thermal Grizzly. Автор утверждает, что проводил эксперимент с новым экземпляром процессора, который в итоге весьма хорошо зарекомендовал себя в тесте SuperPI 32M, заняв первое место в абсолютном зачёте с результатом 3 минуты 37,891 секунда.
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При этом на частоте 7125 МГц сохраняли активность только три ядра и три потока. Одновременно испытывалась и новая ревизия резервуара для жидкого азота T-Rex марки K|ngp|n Cooling.
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