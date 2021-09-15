Основатель Huawei пообещал перебежчикам из других компаний золотые горы
Агентство Bloomberg приводит комментарии основателя Huawei Technologies Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), обращённые к сотрудникам обложенной американскими санкциями компании. По его словам, в хаос Huawei после вступления в силу санкций обращена не была, а вместо этого ещё сильнее сплотилась, привлекая всё большее количество талантливых специалистов.
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Основатель Huawei также призвал разработчиков и инженеров активнее регистрировать патенты, имеющие отношения к технологиям передачи данных в сетях связи поколения 6G. По его мнению, это позволит компании создать некоторый фундамент для дальнейшего развития и устранить возможные препятствия. Жэнь Чжэнфэй пообещал отказаться от единой системы оплаты труда в структурах Huawei по всему миру, а вместо этого предлагать привлекательный компенсационный пакет для тех специалистов, которые захотят перейти в эту компанию.
HiSilicon продолжит разрабатывать новые процессоры, как пообещал основатель материнской компании. При этом бизнес по выпуску смартфонов лишится доступа к передовым компонентам, как это уже произошло, но экономить на качестве Huawei не собирается. Ранее руководитель компании уже выражали надежду, что Huawei сможет вернуть себе былое величие на рынке смартфонов.
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