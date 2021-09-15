Агентство IC Insights обобщило прогнозы ведущих поставщиков полупроводниковых компонентов на динамику выручки в третьем квартале, и лидерами по величине последовательного прироста оказались Qualcomm и Apple, рассчитывающие выручить на 12% и 13% больше, чем во втором квартале. Такую динамику можно объяснить выходом на рынок новых смартфонов с поддержкой сетей 5G и другими модными функциями.

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Источник изображения: IC Insights

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Занимающая вторую строчку в рейтинге Intel готова сократить выручку на 3% по сравнению со вторым кварталом, а вот конкурирующая AMD довольствуется первым местом во второй десятке с прогнозом прироста выручки на 6%. Компания NVIDIA занимает седьмое место с предполагаемым увеличением выручки на 8%. Тройку лидеров замыкает TSMC, и если её прогноз по росту выручки на 11% по итогам квартала сбудется, то по итогам всего года она рискует увеличить выручку сразу на 24%. Это будет уже второй год подряд, когда выручка TSMC вырастет более чем на 20%, поскольку в прошлом году она увеличилась сразу на 31%.