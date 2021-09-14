Новость о намерениях Microsoft представить Windows 11 пятого октября, несомненно, послужила сигналом для всей отрасли по производству ноутбуков и комплектующих для них, и участники рынка теперь не опасаются постоянно откладываемого спада спроса после снижения влияния пандемии. Как сообщает DigiTimes, американские производители ноутбуков начали запасаться компонентами в ожидании роста спроса в корпоративном секторе.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Martha Stewart

реклама

Надо полагать, речь идёт о HP Inc. и Dell, хотя китайская Lenovo, оставаясь крупнейшим производителем ПК на планете, вряд ли сильно отличается в стратегии поведения – просто на американском рынке велика сила традиций, и корпоративные клиенты могут настороженно воспринимать продукцию марки Lenovo. Производители ноутбуков ожидают, что спрос на их продукцию начнёт расти с четвёртого квартала текущего года, и продолжит увеличиваться в следующем году.