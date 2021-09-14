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Производители ноутбуков начали затариваться компонентами перед 2022 годом

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Новость о намерениях Microsoft представить Windows 11 пятого октября, несомненно, послужила сигналом для всей отрасли по производству ноутбуков и комплектующих для них, и участники рынка теперь не опасаются постоянно откладываемого спада спроса после снижения влияния пандемии. Как сообщает DigiTimes, американские производители ноутбуков начали запасаться компонентами в ожидании роста спроса в корпоративном секторе.

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Источник изображения: Martha Stewart

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Надо полагать, речь идёт о HP Inc. и Dell, хотя китайская Lenovo, оставаясь крупнейшим производителем ПК на планете, вряд ли сильно отличается в стратегии поведения – просто на американском рынке велика сила традиций, и корпоративные клиенты могут настороженно воспринимать продукцию марки Lenovo. Производители ноутбуков ожидают, что спрос на их продукцию начнёт расти с четвёртого квартала текущего года, и продолжит увеличиваться в следующем году.

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